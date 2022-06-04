ليبيا نيوز

الفريق الوطني لكرة القدم يواجه الاثنين فريق غينينا الاستوائية ضمن الجولة الثانية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية ( كوت ديفوار 2023) .

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 4 يونيو 2022 (وال)-  يخوض الفريق الوطني لكرة القدم   الاثنين مباراة مع   فريق غينينا الاستوائية، على ملعب مالابو الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023”.

 وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية، إلى طاقم تحكيم من الكاميرون   يقوده  الحكم الدولي   بليسي نجوا.

 و كان الفريق الوطني قد حقق   الفوز في الجولة الأولى على حساب بوتسوانا، بينما تلقت غينيا الاستوائية خسارة قاسية برباعية نظيفة أمام تونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك