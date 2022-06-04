شركة البريقة لتسويق النفط تعلن عن تكليف عدد 5 محطات تابعة لها داخل العاصمة للعمل على مدار الساعة ، وتدعو المواطنين الى عدم الازدحام امام المحطات .

طرابلس 4 يونيو 2022م ( وال )- طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر ،مؤكدة انها قد اعلنت لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل الى الاستمرار في فتح مستودعاتها على مدار 24 ساعة .

وأكدت الشركة في بيان بموقعها عبر شبكة التواصل أنها مستمرة و بوتيرة عمل إعتياديه بتزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل ، من مستودع الزاوية النفطي و مستودع مصراتة النفطي .

وأوضحت الشركة أن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة ، خاصة إن الإستلامات و بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي و النواقل النفطية و على كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة مسبقا.

ونوهت الشركة إلى أن إرتفاع ساعات طرح الأحمال والذي زاد من عملية الازدحام داخل المحطات بهذا الشكل الملحوظ بالرغم من توفر طاقة بديلة لمعظم المحطات، فأن الشركة تعلن لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة و تناشد في نفس الوقت الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق العابر .

واوضحت الشركة ان عدد 5 محطات تابعة لها داخل العاصمة تعمل على مدار الساعة لتوفير البنزين والديزل ، داعية المواطنين الى عدم الازدحام امام المحطات .

وال..