إصابة صيادين اثنين برصاص بحرية الاحتلال شمال غزة

غزة 4 يونيو 2022 (وال) – أصيب صيادان اثنان، اليوم السبت، بالرصاص الذي اطلاقته بحرية قوات الاحتلال االصهيوني تجاههم خلال عملهما في بحر شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا بأن قوات البحرية الصهيونة فتحوا نيران رشاشاتهم تجاه قوارب الصيادين العاملين في بحر شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة الصيادين تامر رامي بكر، وتامر سليمان بكر، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأضاف أن كثافة إطلاق النيران أدت إلى تدمير محرك القارب الذي كان يعمل عليه الصيادان بكر، ويعد مصدر رزقهما الوحيد.

واشارت الوكالة إلى ان قوات البحرية الصهيونية اعتقلت في وقت سابق اليوم ستة صيادين في بحر محافظتي غزة وشمال القطاع.، وهم: وليد حمزة زايد، حمودة ياسين زايد، يوسف أمين أبو وردة، ومحمد أمين أبو وردة، واثنين آخرين غرب ميناء غزة لم تعرف هويتهم بعد، وذلك بعد الاستيلاء على قاربي الصيد الخاص بهم.