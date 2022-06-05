الدبيبة يفتتح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي.

طرابلس 4 يونيو 2022م ( وال) – افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم السبت أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي بمجمع العيادات ببلدية طرابلس .

حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي وعميد بلدية طرابلس، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من المهتمين بملف المتقاعدين.

والتقى رئيس الحكومة خلال الزيارة بعدد من المتقاعدين، وأستمع لملاحظاتهم بشأن برنامج التأمين الصحي، كما عقد اجتماع فني مع ذوي الاختصاص لمتابعة الخطوات الإجرائية المستهدفة في خطة الصندوق

وتابع ” الدبيبة ” أعمال التسجيل، متسائلا عن أسباب تأخر عملية التسجيل والتي وصلت إلى مايقارب 25‎%‎ فقط من المستهدفين، كما تفقد العيادات التخصصية التي ستقوم بالفحص المبدئي لكافة المشتركين.

وأصدر رئيس الحكومة في ختام زيارته تعليماته للبدء في المراكز الأخرى في مدن بنغازي، مصراته، سبها للقيام بالخطوات الأولى.

(وال)