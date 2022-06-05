رئيس مجلس الوزراء يصدر القرار رقم ( 259 ) لسنة 2022م بتشكيل لجنة لحل ازمة الوقود داخل مدينة طرابلس .

طرابلس 04 يونيو 2022م ( وال ) – اصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم ( 259 ) لسنة 2022م بتشكيل لجنة لحل ازمة الوقود داخل مدينة طرابلس .

ووفقا للمادة الأولى من القرار فان اللجنة التي يترأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات تضم في عضويتها رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة التوزيع بشركة البريقة لتسويق النفط ومندوب عن جهاز الامن الداخلي ومندوب عن شركة ليبيا للنفط ومندوب عن شركة الراحلة للخدمات النفطية ومندوب عن شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية والسيد ” ابوبكر المهدي القاضي ” عن ديوان مجلس الوزراء بوصفه عضوا ومقررا للجنة.

وتتولى اللجنة المشكلة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لحل ازمة الوقود داخل مدينة طرابلس كما لها الحق في تحديد المحطات المستهدفة بالتوزيع والكميات المطلوبة لاحتياجاتها من الوقود وتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة ونشرها في وسائل الاعلام والصفحات الرسمية للشركات النفطية إضافة إلى ضمان تشغيل محطات الوقود داخل مدينة طرابلس بشكل مستمر طيلة 24 ساعة.

كما تتولى اللجنة تأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع والعمل على تأمين وتنظيم آلية توزيع الوقود على المحطات بالتنسيق مع وزارة الداخلية بما يضمن سلامة العاملين بالمحطات والمواطنين.

وألزمت المادة الرابعة الجهات المختصة العمل بهذا القرار وتنفيذه من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.

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