العقوبات على الغاز الروسي تكلف ألمانيا 5 مليارات يورو سنوياً

قالت صحيفة فيلت إم زونتاج الأسبوعية، إنّ إيقاف شركة غازبروم الروسية لإمدادات الغاز لفرعها في ألمانيا شركة غازبروم جرمانيا سيكلف البلاد 5 مليارات يورو سنوياً، كثمنٍ للغاز البديل الذي سيتم تأمينه من مصادر أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك والذي أكد حاجة البلاد إلى شراء 10 ملايين متر مكعب إضافي، من أجل تعويض الغاز الروسي، والتي ستكلف الدولة حالياً 3.5 مليار يورو، بالإضافة إلى تكاليف أخرى سترفع قيمة تعويض الغاز إلى 5 مليارات دولار أمريكي.

وأشار إلى أنّ التكاليف الإضافية ستصل إلى الموزعين والعملاء على شكل ضرائب، يجب دفعها بدءاً من أكتوبر القادم.

وكانت شركة غازبروم الروسية قد قررت في مايو الماضي وقف إمداد فرعها في ألمانيا بالغاز، بعدما وضعت برلين وصايتها عليها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

يُذكر أنّ الوكالة الاتحادية للشبكات المنظمة لقطاع الطاقة عملت على تأمين الغاز البديل من السوق، من أجل الإيفاء بعقود التوريد.

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