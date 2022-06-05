منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة لكورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أثناء حديثه في مؤتمر الأمن “Globsek-2022″، إنّ فيروس كورونا لم ينتهِ بعد، وحذّر من ظهور سلالة جديدة أشد فتكاً من السلالات السابقة، وقادرة على مقاومة اللقاحات الموجودة حالياً.

وأشار إلى أنّ الاتجاهات السائدة في بعض المناطق خاصةً أفريقيا توحي بهذا الأمر، مؤكداً في الوقت ذاته زيادة عدد الإصابات والوفيات في أمريكا.

وأكد صعوبة التكهن في طريقة تطور الفيروس، وتوقع أن تكون السلالات الجديدة أكثر من السلالات الموجودة حالياً.

يذكر أنّ استمرار انتشار متحور أومكيرون قد يدفع بعض الدول وخاصة الأوروبية إلى إعادة فرض بعض القيود.

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