مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات في حريق بمستودع حاويات في بنغلادش.

دكا 5 يونيو 2022 (وال) – لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 170 آخرون في حريق اندلع بمستودع حاويات في مدينة سيتاكوندا جنوب شرق بنغلاديش، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية “أبو الكلام آزاد” إن ” 15 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن وأصيب نحو 170 بينهم ما لا يقل عن 40 من رجال الإطفاء و 10 من رجال الشرطة. وقتل ثلاثة من رجال الإطفاء “. حسب وكالة فرانس برس.

وأشار مصدر في اتحاد الحاويات البنغلاديشية الداخلية، إلى أن بعض الحاويات تحتوي على مواد كيميائية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين.

.. ( وال ) ..