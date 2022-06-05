النيابة العامة اجدابيا تأمر بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع سماد اليوريا بلدية انتلات البيضان – حبساً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

البيضاء 5 يونيو 2022 م ( وال ) أَمَرَ المحقق بنيابة العامة اجدابيا بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع سماد اليوريا بلدية انتلات البيضان – حبساً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

خلال التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في واقعة فسادٍ مُسندَة إلى لجنة إدارة توزيع حصص سماد اليوريا المخصَّصة للمزارعين في بلدية انتلات البيضان – جنوب شرق مدينة اجدابيا .

حيث باشر وكيل النيابة العامة بنيابة إجدابيا الابتدائية، إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من المزارعين في مواجهة: منسق قطاع الزراعة؛ وأعضاء لجنة توزيع سماد (اليوريا) في البلدية بتهمة تزوير مستندات؛ وإساءت استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليهم؛ وتحقيقهم منافع غير مشروعة ناتجة عن تسلُّمهم كمياتٍ من سماد اليوريا المخصَّصة لقطاع الزراعة في البلدية؛ وتصرُّفهم في تلك الكميات اعتماداً على بيانات مقدمي البلاغ الشخصية.

فقد أَمَرَ المحقق بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع السماد حبساً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وجذير بالذكر أن بلدية انتلات البيضان هي بلدية تضم مناطق البيضان والخمسين وانتلات شرقي ليبيا جنوب شرق مدينة اجدابيا، 30 كيلو متر، وتقع البلدية على طريق أجدابيا-طبرق الحيوي، حيث يحدها من الشرق بلدية سلوق ومن الشمال الغربي بلدية اجدابيا