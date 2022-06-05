رئيس الأركان يزور الكتيبة ( 307 ) مدفعية ، ويطلع على سير عملها ، ويتابع الدورات التدريبية .

مصراتة 05 يونيو 2022م (وال) – قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محـمد الحداد” بزيارة إلى الكتيبة (307) مدفعية، وبرفقته مدير إدارة التدريب اللواء “نوري شنوك”.

وكان في استقباله آمر كتيبة 307 مدفعية اللواء “محمد الزين”، وعدد من الضباط وضباط صف من منتسبي كتيبة (307) وقوة مكافحة الإرهاب.

وقام الفريق ” الحداد ” الذي كان في استقباله – آمر الكتيبة اللواء “محمد الزين”، وعدد من الضباط وضباط صف من منتسبي كتيبة 307 وقوة مكافحة الإرهاب – بجولة ميدانية داخل مقرات الكتيبة وأطلع على سير عملها، وتابع سير عمل الدورات التدريبية التي تشرف عليها إدارة التدريب في التخصصات والمهام وهي (سرية مدفعية جراد ” على القاذف الصاروخي بي ام 21 ” – كتيبة مدفعية على مدفع ” الهاورز 122 ” مجرور – سرية مدفعية على مدفع ” الهاوزر 122″.

(وال)