حلقة نقاش ببنغازي حول (حقوق المواطنة لليبيات المتزوجات بغير الليبي).

بنغازي 05 يونيو 2022م (وال) – نظمت مساء أمس السبت بمركز السلام وإدارة الأزمات بمدينة بنغازي حلقة نقاش حول (حقوق المواطنة لليبيات المتزوجات بغير الليبي) بتنظيم مشترك بين منظمة مِراس للتنمية ومنظمة ركيزة للتنمية.

وتناولت حلقة النقاش التي ادارتها الدكتورة ” آمال العبيدي ” مناقشة محاور (التشريعات وحق المواطنة – الآثار الاجتماعية للزواج بالأجنبي – الحقوق السياسية المترتبة على هذا الزواج)

وقد شارك في حلقة النقاش ” ابتسام ابحيح ” والعميد ” محمد المحجوب ” عن شؤون الجوازات والجنسية و ” فرج المغربي ” ممثل عن السجل المدني بنغازي وممثل شؤون المرأة عن التكتل المدني الديمقراطي وممثلات عن المتزوجات بأجانب، وأعضاء بمنظمة مجتمع مدني مهتمة بقضية زواج الليبيات من الأجنبي من بينهن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وممثلة عن الاتحاد النسائي بنغازي، ونشطاء قانونيين مهتمين بالقضية.

(وال)