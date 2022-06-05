وزير العمل والتأهيل يناقش مع وزيرة الثقافة تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكادر الوظيفي لوزارة الثقافة

طرابلس 5 يونيو 2022 م ( وال ) – ناقش وزير العمل والتأهيل ” علي العابد الرضا» مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية “مبروكة توغي” افاق التعاون والتنسيق المشترك لوضع آلية تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي بوزارة الثقافة .

كما تم مناقشة سبل التعاون لتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وحماية العاملين من مخاطر الإصابة، عبر تعميم التشريعات و إطلاق حملة توعية شاملة تهدف إلى بناء ثقافة السلامة والصحة المهنية الوقائية لتصبح جزءا من ثقافة الأجيال القادمة .

وخلص الاجتماع إلى إستمرار التنسيق ما بين الوزارتين خدمة للصالح العام.