مسلحون يقتلون 50 مصلياً داخل كنيسة في نيجيريا

هاجم مسلحون كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية الواقعة في جنوب غرب نيجيريا أثناء قداس الأحد، ما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا ، من بينهم عدد من الأطفال والنساء- وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأطلق المسلحون النار على المصلين كما فجروا عبوات ناسفة، فيما لم تتضح هوية المهاجمين أو دوافعهم، كما لم تعلن السلطات أية تفاصيل عن هذه الواقعة.

وأعرب رئيس نيجيريا “محمد بخاري” عن إدانته للهجوم الذي وصفه بالعمل الخسيس، فيما قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا الهجوم الذين تعرضوا لضربة بشكل مؤلم في لحظة احتفال.

وتجدر الإشارة إلى أن نيجيريا وهي أكبر دولة في قارة أفريقيا في التعداد السكاني – تتعرض بشكل متواصل لهجمات وعمليات خطف طلبا للفدية من قبل عصابات مسلحة معظمها في شمال غرب البلاد ومثل هذه الهجمات نادرة الحدوث في الجنوب الغربي.

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