مسلحون يقتلون 6 أشخاص في هجومين بولاية تنيسي الأميركية

شهدت مدينتا فيلادلفيا وتشاتانوجا بولاية تنيسي الأمريكية -الأحد- حادثتي إطلاق نار منفصلتين، أسفرا عن مقتل نحو 6 أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين.

في فيلادلفيا أطلق مسلحون النار في شارع ساوث ستريت المزدحم، وهي منطقة بها العديد من الحانات والمطاعم، في منتصف الليل تقريبا وأسفر الهجوم عن مقتل رجلين وامرأة .

وذكرت سلطات الولاية إن 3 أشخاص قُتلوا في حادث منفصل وأصيب 14 آخرون بأعيرة نارية بعد إطلاق نار بالقرب من حانة في تشاتانوجا مضيفة أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح جراء أعيرة نارية في حين توفي الثالث متأثرا بجروحه بعد أن صدمته سيارة أثناء فراره من مكان الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن هذين الحادثين قد وقعا في أعقاب حوادث إطلاق نار عدة أسفرت إحداها عن مقتل 10 أشخاص في محل بقالة في بوفالو في نيويورك، فيما أودى آخر بحياة 21 في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بتكساس، ولقي 4 حتفهم في مركز طبي في تلسا بولاية أوكلاهوما.

ويطالب المدافعون عن السلامة الحكومة الأمريكية باتخاذ تدابير أقوى للحد من عنف السلاح ووفقا لأرشيف عنف السلاح، وقع ما لا يقل عن 240 عملية إطلاق نار عشوائي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.

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