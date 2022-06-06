المؤسسة الوطنية للنفط تساهم في رفع قدرات رجال الاطفاء في عدد من البلديات..

طرابلس 05 يونيو 2022 م (وال) – انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإطفاء لرفع من قدرات عناصر الإطفاء في عدد من البلديات، وذلك بالتعاون مع شركة ( روزن باور ) النمساوية ، وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط .

وذكرت المؤسسة أن هذه الدورة التدريبية تستهدف العاملين في بلديات (بنغازي- إجدابيا- أوجلة-الكفرة-تازربوا-أوباري) ممن استلموا عربات الإطفاء في وقت سابق، وذلك بهدف المساهمة في التطوير المهني وتنمية المهارات لدي المشاركين في عمليات الإطفاء في السيطرة الاستراتيجية على الحوادث ومكافحة الحرائق في حالة الطوارئ لرفع من كفاءة وقدرات العنصر البشري وتأتي هذه الدورة استكمالا لمشروع دعم البلديات المجاورة للعمليات النفطية.

وأوضحت أنه يشارك في هذه الدورة – التي تستغرق مدتها 4 أسابيع تحت اشراف مدرب خبير متخصص في مجال السلامة والإطفاء – عدد (80) اطفائي وسائق عربات.

(وال)