منتخبنا الوطني لكرة القدم يخوض يوم الغد الاثنين مباراته الثانية امام منتخب غينيا الإستوائية

طرابلس 5 يونيو 2022 م ( وال ) يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم يوم الغد الاثنين الموافق الــ 6 من شهر يونيو الجاري، مباراته مع منتخب غينيا الإستوائية ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وخاص الفريق تحت اشراف المدرب الفرنسي ( لكورنتان مارتينز. ) تدريباته بمشاركة جميع اللاعبين بعاصمة غينيا الإستوائية “نويفو دي مالابو” استعدادا للمباراة يوم الغد الاثنين على تمام الساعة التاسعة مساءا ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية للمجموعة العاشرة، المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بساحل العاج «كان 2023».

ويطمح المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية، بالفوز على منتخب غينيا الاستوائية ليحصد ثلاث نقاط مهمة عقب فوزه في المباراة الأولى، على منتخب بوتسوانا في بداية المشوار الأفريقي، تحت قيادة المدرب الفرنسي لكورنتان مارتينز.

وترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى

تونس وليبيا ثلاث نقاط، والأفضلية لمنتخب تونس بالأهداف، وفي الترتيب الثالث منتخب بوتسوانا، والرابع منتخب غينيا الاستوائية..

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