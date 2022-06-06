ليبيا نيوز

تمهيداً لإدخالها على الشبكة : شركة الكهرباء تعلن البدء في صيانة محطة حمزة بمنطقة السدرة في طرابلس .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 05 يونيو 2022 م (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرقها الفنية شرعت أمس السبت في إجراء أعمال الكشف وفك معدات محطة حمزة جهد (11) ك. ف أحد المحطات الرئيسة بمنطقة السدرة تمهيداً لإعادة صيانتها وإدخالها على الشبكة الكهربائية من جديد.

وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية أن عملية الصيانة تأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق، وتأمين التغذية الكهربائية للمنطقة والمناطق المجاورة لها وكذلك توزيع الاحمال بشكل منتظم دون حدوث مشاكل فنية

 (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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