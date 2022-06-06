مصادر بغرفة التجارة لـ (وال) : انطلاق فعاليات معرض ( صنع في الجزائر) غذا بطرابلس بمشاركة (56) شركة صناعية جزائرية ، و (120) من رجال الأعمال الجزائريين .

طرابلس 05 يونيو 2022 م (وال) – تنطلق يوم غدا الاثنين بالمدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس فعاليات معرض ” صنع في الجزائر” تحت رعاية وتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، بالتعاون مع الملحق التجاري بسفارة الجزائر لدى ليبيا، وشركة النجمة المضيئة لتنظيم المعارض.

وأفادت مصادر غرفة التجارة والصناعة والزراعة – طرابلس – وكالة الانباء الليبية بوصول وفد اقتصادي وتجاري جزائري أمس السبت إلى مطار معيتيقة الدولي على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية يضم ممثلي أكثر من (56) شركة صناعية في مختلف الصناعات والمنتجات، وأكثر من (120) من رجال الأعمال الجزائريين، للمشاركة في معرض ” صنع في الجزائر” الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري بالقاعة المغطاة بالمدينة الرياضية طرابلس.

وبحسب المصادر فان غرفة التجارة تأمل في أن يسهم هذا الحدث الاقتصادي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وخاصة المغاربي منه، وكذلك في إعطاء فرصة سانحة للباحثين عن فرصة لتطوير أعمالهم ونشاطاتهم.

(وال)