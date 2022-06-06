رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

طرابلس 5 يونيو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد ” محمد المنفي ” اليوم الأحد ، بديوان المجلس بطرابلس ، عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وتطرق اللقاء الذي جمع ” المنفي ” بأعضاء المجلس الأعلى للدولة السادة أبوالقاسم قزيط ، وعلي أبوستة ، وسعد بن شرادة ، إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وقضايا المرحلة الراهنة.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ، فإن اللقاء بحث أيضا المقترحات وبرامج العمل التي تلبي استحقاقات المرحلة.

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