ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 5 يونيو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد ” محمد المنفي ” اليوم الأحد ، بديوان المجلس بطرابلس ، عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وتطرق اللقاء الذي جمع ” المنفي ” بأعضاء المجلس الأعلى للدولة السادة أبوالقاسم قزيط ، وعلي أبوستة ، وسعد بن شرادة ، إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وقضايا المرحلة الراهنة.

   ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ، فإن اللقاء بحث أيضا المقترحات وبرامج العمل التي تلبي استحقاقات المرحلة.

   ..(وال)..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك