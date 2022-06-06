انطلاق معرض صنع في الجزائر بطرابلس 

طرابلس 06 يونيو 2022 (وال) _ ستقيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، معرضاً يضم تجارا ومستثمرين وشركات جزائرية؛ وذلك للتبادل التجاري بين الجزائر وليبيا تحت عنوان (صنع في الجزائر).

هذا اجتمعت أهم الشركات الجزائرية في العاصمة طرابلس، وذلك لتُعرّف بخدماتها ومنتجاتها، ولتضع بين أيدي رجال الأعمال والمستثمرين فرص لن تعوض، من خلال فتح باب بناء شَرَكات مهمة وتبادل تجاري واسع النطاق.

كما أن المعرض سيوفر الوقت ويختصر المسافات، ويجمع بين السوق الواعدة والمتمثلة في السوق الليبية، وبين بلد يسير بخُطى متسارعة نحو التنمية والتطور الاقتصادي الملحوظ والمتمثلة في دولة الجزائر الشقيقة .

وبدورها، قالت (مريم علي) منسق مكتب الإعلام بشركة النخلة المضيئة لتنظيم المعارض والمؤتمرات وعضو في اللجنة الإعلامية للمعرض: إن عدد الشركات الجزائرية المشاركة 61 شركة، باستثناء الشركات الليبية أمثال هيئة تشجيع الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة الليبية، وشركة النخلة المضيئة لتنظيم المعارض وشركة النسر للتفتيش.

وأكملت علي _ لوكالة الأنباء الليبية _ بالنسبة لنشاط الشركات المشاركة هي (شركات متخصصة في تجهيز الدواجن واللحوم، شركات تصنيع الغازات والعبوات البلاستيكية، مصنع للنسيج ومصنع لصناعة منتجات التجميل، شركة للطباعة والنشر والتوزيع، شركة متخصصة في إنتاح وتسويق الحلويات والشوكلاتة، شركات صناعة السيراميك، شركات متخصصة في صناعة زيوت السيارات، شركة متخصصة في صناعة الألمنيوم، شركة متخصصة في توزيع المستلزمات المكتبية ومستلزمات المدارس، شركة دعم المشاريع الصغرى، شركة متخصصة في إنتاح زيتون، شركة صناعة الزجاج، مصنع للجبن ومشتقاته، مجالات البناء والأشغال العمومية والري، شركات صناعة العطور ومستحضرات التجميل، صناعة الأجهزة الكهربائية وإقفال الأبواب)

يشار إلى أن المعرض سيقام بمقر المدينة الرياضية طرابلس في الفترة من 6 وحتى 9 يونيو برعاية شركة النخلة المضيئة، و يبدأ افتتاح المعرض اليوم الإثنين، على تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور عدد من الوزراء ورجال والأعمال.

وسيبدأ الافتتاح بعرض شريط مرئي تعريفي للمعرض، إضافة إلى العلاقات الليبية الجزائرية في العديد من المجالات، أهمها الاقتصادية. (وال _ طرابلس) ن ع

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