أمريكا وكوريا الجنوبية تردان على كوريا الشمالية بإطلاق 8 صواريخ

أكدت وكالة يونهاب للأنباء قيام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالرد على استفزازات كوريا الشمالية من خلال إطلاق 8 صواريخ قبالة ساحل كوريا الشمالية الشرقي في وقت مبكر من صباح 6 يونيو الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه العملية جاءت بمثابة الرد على الصواريخ البالستية قصيرة المدى التي أطلقتها بيونغ يانغ في 5 يونيو الجاري.

يذكر أن كوريا الشمالية قامت خلال الأشهر الماضية باستفزاز جارتها الجنوبية مرات عدة من خلال إطلاق الصواريخ البالستية وإجراء المناورات العسكرية، خاصة بعد زيارة المسؤولين الأميركيين لسيؤول.

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