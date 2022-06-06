ليبيا نيوز

اعتقال نائب أوكراني على حدود مولدوفا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شرطة الحدود في مولدوفا اعتقال النائب الأوكراني يوهان ياكوفينكو بتهم الفساد والرشوة.

وقال ممثل الخدمة الصحفية لشرطة الحدود إن النائب الأوكراني وُضع في الاحتجاز تمهيدًا لمحاكمته.

من جهة أخرى، أشار فيوريل تينتيو رئيس الإنتربول في مولدوفا إلى أن يوهان ياكوفينكو أدرج على قائمة الإنتربول الدولي بسبب وجود اتهامات ضده بالرشوة والفساد من روسيا البيضاء.

يذكر أن يوهان ياكوفينكو يشغل منصب نائب في البرلمان الأوكراني عن منطقة دونتيسك، وكان قد وصل إلى البرلمان بشكل ديمقراطي وعن طريق الانتخابات البرلمانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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