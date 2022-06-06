المجلس الأعلى للدولة يدين بشدة تصريحات الحزب الحاكم الهندي ضد نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

طرابلس 06 يونيو 2022 م ( وال ) _ أدان المجلس الأعلى للدولة وبشدة ما ورد في تصريحات الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم الهندي ضد نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، و الطاهرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

و طالب المجلس الأعلى للدولة في بيان له : الجهات التنفيذية باستدعاء السفير الهندي وتوجيه اللوم الشديد على هذه الجريمة في حق الأمة الإسلامية ” ومطالبة بلاده بتقديم اعتذارا رسميا عما ورد في هذه التصريحات المسيئة.

ويدعو المجلس السلطات الهندية إلى إدانة مثل هذه التصريحات والتبرؤ منها كونها تحض على الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، والإيقاف الفوري لأي اعتداءات يتعرض لها المسلمين في الهند ومحاسبة المتورطين فيها. (وال _طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال