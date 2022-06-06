كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 8 صواريخ باليستية.

سيول 6 يونيو 2022 (وال) – أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين ثمانية صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي ، ردا على التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) عن بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية “إن إطلاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المشترك لصواريخ الأرض-أرض يظهر القدرة والاستعداد لشن ضربات دقيقة فورية على مصادر الاستفزازات”.

وأدانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بشدة سلسلة الاستفزازات بالصواريخ الباليستية التي قامت بها كوريا الشمالية، وحثتها على الوقف الفوري للأعمال التي تثير التوترات العسكرية في شبه الجزيرة وتزيد من المخاوف الأمنية.

من جهته، تعهد رئيس كوريا الجنوبية “يون سيوك-يول” اليوم برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية .. معتبرا أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.

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