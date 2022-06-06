ليبيا نيوز

استئناف المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لفتح المعابر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت، مساء الأحد، جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية؛ بهدف الاتفاق على إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

ةاستبقت الحكومة اليمنية المحادثات بالتأكيد على رفضها ما وصفتها بالإجراءات الأحادية للحوثيين بشأن فتح بعض الطرق والمنافذ الفرعية في تعز الخاضعة لحصار خانق من الحوثيين منذ سبع سنوات.

ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك جماعة الحوثيين إلى فتح جميع الطرقات والمعابر في تعز “بشكل عاجل دون شرط أو مماطلة أو تسويف”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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