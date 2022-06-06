رئيس الوزراء البريطاني يواجه تصويتا على حجب الثقة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تصويتا لسحب الثقة، مساء الاثنين، وفق ما أعلنه النائب عن حزب المحافظين البريطاني غراهام برادي، مضيفًا أنه تم تجاوز عتبة 15 في المائة من برلمانيي الحزب الساعين لإجراء تصويت على الثقة في زعيم الحزب.

وأشار برادي إلى أن فرز الأصوات سيجري بعد التصويت مباشرة، على أن يتم إصدار إعلان النتائج في وقت لاحق.

من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، التي تعد خليفة محتملة لجونسون، دعمها له، حاثة زملاءها على دعمه أيضًا، بسبب ما وصفته بنجاحه في تحقيق تعاف من فيروس كورونا، ودعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وأضافت أنه اعتذر عن الأخطاء التي ارتكبت، ويجب التركيز الآن على النمو الاقتصادي.

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