كازاخستان.. تعديلات على الدستور تزيل مركزية صنع القرار

أيد الناخبون في كازاخستان تعديلات على الدستور اقترحها الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في استفتاء جرى الأحد، وأشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة فاقت 68 بالمئة، أيد 77,2 في المئة منهم التعديلات.

واعتبر توكاييف التعديلات، التي تزيل مركزية صنع القرار وتجرد الزعيم السابق نور سلطان نزارباييف من مكانته “كزعيم وطني”، أساسًا لعقد اجتماعي جديد، بينما يقول محللون إن التصويت يمكن اعتباره تمهيدا لمحاولته الفوز بولاية ثانية كرئيس.

وقدم توكاييف حزمة التعديلات بعد قضائه على محاولة انقلاب وسط اضطرابات دامية في يناير الماضي، وعزل راعيه السابق نزارباييف وأقاربه من مناصب مهمة في القطاع العام.

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