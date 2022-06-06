ليبيا نيوز

بنغلادش.. جهود لإخماد حريق حاويات أودى بحياة 41 شخصا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل فرق الإطفاء في بنغلادش جهودها لليوم الثالث على التوالي، لإخماد حريق هائل أودى بحياة 41 شخصًا في مستودع حاويات شحن في سيتاكوندا على بعد 40 كيلومترًا من مدينة تشيتاجونغ الساحلية جنوب شرق البلاد.

وأشار مسؤولو الإطفاء إلى السيطرة على الحريق إلى حد كبير، ولكن لم يخمد بالكامل، وسط تحذيرات من وصوله لحاويات قريبة محملة بمواد كيماوية، الأمر الذي ينذر بحدوث انفجارات تشكل خطرا على الحياة.

وأظهرت لقطات مصورة أعمدة كثيفة من الدخان وصفوفًا من الحاويات المحترقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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