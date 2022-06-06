ليبيا نيوز

ادارة انفاد القانون بالتعاون مع الشرطة الزراعية زليتن تزيل المباني العشوائية داخل الحزام الأخضر لمشروع الدافنية الزراعي.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

زليتن 6 يونيو 2022 م ( وال ) –   قامت دوريات فرع جهاز الشرطة الزراعية زليتن ودوريات إدارة إنفاذ القانون وفرع الدعم المركزي زليتن بازالة المباني والأسوار الواقعة داخل الحزام الأخضر لمشروع الدافنية الزراعي وذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

   كما تم فتح مسارات للطرق المقفلة داخل المشروع بمسافة حوالى 70 كيلومتر ولازال العمل مستمر لازالة كافة التعديات وفتح المسارات داخل المشروع.

وجاء بموقع الشرطة الزراعية   أن العمل متواصل  ومستمر لأيام عدة إلى حين إزالة كل التعديات بالمشروع  تنفيذًا لتعليمات النائب العام.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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