احتفالية بمناسبة افتتاح مكتب الخدمات الضمانية فرع – أبوقرين.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية في واقعاتِ فساد مسندَة إلى لجنة إدارة توزيع حصص سماد اليوريا المخصَّصة للمزارعين في بلدية انتلات البيضان .
تم النشر منذُ 47 دقيقة
رئيسا الرئاسي والمحكمة العليا يبحثان سُبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة.
تم النشر منذُ ساعتين
ادارة انفاد القانون بالتعاون مع الشرطة الزراعية زليتن تزيل المباني العشوائية داخل الحزام الأخضر لمشروع الدافنية الزراعي.
تم النشر منذُ ساعتين
ارتفاع أسعار النفط بعد خطوة من "أرامكو" السعودية.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك