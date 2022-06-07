شركة النفط الوطنية في نيجيريا ستنقل الغاز الى أوروبا عبر المغرب .

خط الغاز الذي ستنفذه شركة البترول الوطنية النيجيرية سينقل الغاز إلى 15 دولة في غرب إفريقيا وإلى المغرب ومنه إلى أسبانيا وأوروبا

أبوجا 6 يونيو 2022 م (وال) ــــ أعطت حكومة نيجيريا خلال اليومين الماضيين الاذن لـ (شركة البترول الوطنية النيجيرية “إن إن بي سي”) التي تديرها الدولة، لتنفيذ صفقة مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر المغرب.

وبرزت موارد الغاز الأفريقية الى دائرة الضوء بشكل متزايد مع تطلع الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الإمدادات الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 100 يوم من الآن .

ونقلت وسائل اعلام في نيجيريا ووكالات انباء ، عن مؤتمر صحفي لوزير البترول في حكومة نيجيريا، “تيميبرى سيلفا”، في أبوجا قال فيه : (ان الحكومة وافقت على مذكرة تفاهم بشأن مشروع الغاز مع الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا (إيكواس) بعد اجتماع لمجلس الوزراء، وان خط الغاز هذا سينقل الغاز إلى 15 دولة في غرب إفريقيا وإلى المغرب ومنه إلى إسبانيا وأوروبا).

وتعد نيجيريا من أكبر المنتجين للنفط ، ومورد رئيسي للغاز والغاز الطبيعي المسال في أفريقيا.

وسيشكل أنبوب نقل الغاز هذا الى أوروبا ، امتدادًا لأنبوب آخر ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010.

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