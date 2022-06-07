مراسل (و ال ) : معرض " صنع في الجزائر" يشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين ورجال الاعمال.

طرابلس 06 يونيو 2022م ( وال ) – انطلقت اليوم الاثنين بالمدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس فعاليات معرض ” صنع في الجزائر” تحت رعاية وتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وبالتعاون مع الملحق التجاري بسفارة الجزائر لدى ليبيا.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بأن حفل افتتاح المعرض حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” ووزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ” محمد الرعيض ” و سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا “سليمان شنين” وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن .

وأوضح مراسل ( وال ) بأن المعرض شهد مشاركة أكثر من (56) شركة صناعية في مختلف الصناعات والمنتجات تضمنت شركات متخصصة في تجهيز الدواجن واللحوم، وشركات تصنيع الغازات والعبوات البلاستيكية، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المصانع من بينها مصنع للنسيج ومصنع لصناعة منتجات التجميل، وشركات للطباعة والنشر والتوزيع، وشركات متخصصة في إنتاج وتسويق الحلويات وغيرها من المنتجات الغذائية.

كما يشارك في المعرض عديد الشركات المتخصصة في صناعة السيراميك وزيوت السيارات بالإضافة الى الشركات المتخصصة في مجالات البناء والري وصناعة الأجهزة الكهربائية.

وأفاد عددا كبير من مسؤولي عددا من الشركات المشاركة في المعرض في تصريحات لمراسل وكالة الانباء الليبية بأن المعرض سيساهم في تأسيس شراكات فعالة بين البلدين الشقيقين.

كما سيساهم هذا المعرض في إيجاد أسواق تجارية فاعلة في القارة الافريقية وجعل ليبيا بوابة اقتصادية وتجارية للعديد من المنتجات.

يشار إلى أنه فعاليات المعرض المقام بطرابلس ستتواصل حتى الـ 9 يونيو من الشهر الجاري.

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