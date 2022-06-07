احتجاجا على بيان أوروبي,, السفير الروسي ينسحب من جلسة لمجلس الأمن

فور إلقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، انسحب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من الاجتماع؛ احتجاجًا على اتهامات وجهها ميشيل لموسكو بتأجيج أزمة الغذاء العالمية.

واتهم ميشيل القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حربها في أوكرانيا، مشيرًا إلى تقارير تفيد بارتكابها أعمال عنف جنسي، واصفًا ذلك بأنه “تكتيك للتعذيب والإرهاب والقمع”.

ونفى نيبينزيا في بيان له “بشكل قاطع” أي اتهامات بارتكاب الجنود الروسي لتلك الأعمال، منددًا بما ما وصفه بأنه “كذب”.

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