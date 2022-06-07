ليبيا نيوز

تحذيرات أممية من مجاعة في الصومال.. بسبب الجفاف وغلاء الأسعار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن قرابة ربع مليون شخص يواجهون الجوع في الصومال، مع تفاقم الجفاف واقتراب أسعار الغذاء العالمية من مستويات قياسية مرتفعة.

وأشار البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف، إلى أن أكثر من سبعة ملايين صومالي، أي ما يقرب من نصف عدد السكان، يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وربما يضطرون إلى بيع ما يملكونه للبقاء على قيد الحياة، في ظل الأزمة التي فاقمها شح الأمطار للموسم الرابع على التوالي بسبب التقلبات المناخية.

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قناة 218 الليبية

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