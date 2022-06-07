الرئيس التونسي يعاقب القضاة المضربين بالخصم من مرتباتهم

أصابت حالة من الشلل المحاكم في تونس، الاثنين، بسبب إعلان القضاة إضرابًا عامًا عن العمل لمدة أسبوع، تعبيرا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 منهم، فيما رد الرئيس على الإضراب سريعًا بمطالبة وزيرة العدل باقتطاع أيام من رواتب القضاة.

وأكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن 99 % من القضاة شاركوا في الإضراب، وهي نسبة قياسية في ظل الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية.

وأضاف أن الإضراب سيستمر حتى التراجع عن عزل القضاة.

وفي قرار جديد، أجرى الرئيس سعيد تغييرات شملت نحو نصف مناصب الولاة.

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