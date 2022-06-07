اللجنة العلمية وأعضاء من اللجنة التسييرية للتطعيم ضد فيروس كورونا تستعرض الوضع الوبائي

طرابلس 7 يونيو 2022 م ( وال ) عقدت اللجنة العلمية وأعضاء من اللجنة التسييرية للتطعيم ضد فيروس كورونا اجتماعا موسعا يوم أمس بطرابلس برئاسة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض تم خلاله إستعراض الوضع الوبائي المحلي والدولي لجائحة كورونا.

كما تم مناقشة أخر مستجدات مرض جدري القرود الذي ظهر مؤخراً في العالم.

وعلى هامش الاجتماع قام مدير عام المركز الوطني ” حيدر السائح ” بتكريم أعضاء اللجنة العلمية بشهائد الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة أثناء جائحة كورونا.

وأكد في كلمة ألقاها على الدور المهم للجنة العلمية في الإستجابة والتصدي لفيروس كورونا واستمرار عمل اللجنة بكل اجتهاد ومهنية في تأدية اعمالهم ” مشيدا بالدور المهم والمكمل للجنة التسيرية للتطعيم ضد فيروس كورونا والتوصيات المهمة التي أصدرتها اللجنة للحد من انتشار فيروس كورونا في كامل البلاد.