رئيس الوزراء البريطاني ينجو من تصويت على الثقة

رغم نجاة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من اقتراع على حجب الثقة، الاثنين؛ فإن نتائج التصويت أظهرت تمردًا كبيرًا داخل حزب المحافظين الحاكم، إذ صوت مئة وثمانية وأربعون من إجمالي ثلاثمئة وتسعة وخمسين نائبًا ضده، في ضربة قوية لسلطة جونسون.

وكان يتطلب عزل جونسون من منصبه، على خلفية خرقه إجراءات الحظر المفروضة خلال جائحة كورونا؛ تصويت غالبية نواب الحزب ضده، أي مائة وثمانين على الأقل منهم، غير أن حصوله على تسعة وخمسين في المئة من الأصوات الداعمة أبقاه في المنصب، وهي نسبة أقل من التي حصلت عليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في تصويت على الثقة واجهته في 2018.

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