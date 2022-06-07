شويغو يعلن تطهير ميناءي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين من الألغام

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، تطهير ميناءي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانييْن، اللذيْن استولت عليهما القوات الروسية، من الألغام؛ ليكونا جاهزين لاستئناف شحن الحبوب.

وأضاف شويغو أن ميناء ماريوبول يعمل بشكل طبيعي، وقد استقبل أولى سفن الشحن الخاصة به. منوهًا بالاستئناف الكامل لحركة السكك الحديدية بين روسيا ودونباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

وفي سياق آخر، ذكر شويغو أن نحو ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وثمانين عسكريًا أوكرانيًا استسلموا للقوات الروسية منذ بدء الحرب.

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