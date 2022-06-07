هجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع جنوبي العاصمة السورية

أفاد مصدر عسكري سوري بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية جنوبي العاصمة دمشق، انطلاقا من هضبة الجولان، مضيفًا أنه تم إسقاط معظم الصواريخ، فيما اقتصرت الخسائر على الماديات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جانبه، إلى أن هذا الهجوم الإسرائيلي هو الـ 14 منذ مطلع العام الحالي، واستهدف منطقة الكسوة التي تنتشر فيها قوات إيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني.

وذكر أن الدفاعات الجوية أسقطت سبعة صواريخ من أصل عشرة دون وقوع خسائر بشرية.

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