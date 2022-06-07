تواصل مباريات الصعود للممتاز كرة القدم باجراء ست مباريات يوم الغد الاربعاء

طرابلس 7 يونيو 2022 م ( وال ) تتواصل يوم الغد الاربعاء مباريات دوري الصعود لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي ضمن منافسات الأسبوعِ الخامس من مرحلة سباعيِّ الصعود للممتاز

حيث سيجرى ستة مباريات ستكون على النحو التالي – على ملعب الجميل فريق الأنوار يقابل فريق البرانس ضمن مباريات المجموعة الأولى و الصقور يقابل على ملعب صبراتة فريق بنغازي الجديدة وفي اللقاء الثالث لحساب نفس المجموعة يستقبل فريق الشرارة فريق وفاق اجدابيا بملعب الزاوية.

وفي المجموعة الثانية – فريق رفيق المتصدر يقابل فريق اساريا صاحب المركز الثاني بملعب شيخ الشهداء وعلى ملعب القبة فريق أبي الأشهر يقابل الظهرة و الهلال سبها يلتقي فريق البشائر بملعب شحات .

وسجلت منافسات تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمجموعة الأولى النتائج التالية -حقق فريق الصقور فوزاَ أمام وفاق اجدابيا (1-0) وتفوق البرانس على المروج (1-0) فيما تعادل بنغازي الجديدة مع الأنوار (1-1).

وفي المجموعة الثانية فاز فريق رفيق على المستقبل (2-0) وأبي الأشهر على الهلال سبها (1-0) وفقد آساريا نتيجة لقائه مع البشائر (0-1).

و فريق «الظهرة» يفوز على المتصدر «رفيق» بنتيجة هدفين مقابل هدف، و«المستقبل» يفوز على «الهلال سبها» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز «أبي الأشهر» على «البشائر» بهدف دون مقابل.

ويتصدر المجموعة الأولى من دوري الصعود للممتاز بعد مرور 4 جولات، فريق البرانس»ب 7 نقاط، و«الصقور» 6 نقاط، و«الأنوار» 5 نقاط، و«وفاق أجدابيا» 4 نقاط، و«بنغازي الجديدة» 4 نقاط، و«المروج» 3 نقاط، و«الشرارة» نقطتين.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية، بعد مباريات الجولة الرابعة، «رفيق» 9 نقاط، و«أبي الأشهر» 7 نقاط، و«أساريا» 6 نقاط، و«الظهرة» و«المستقبل» و«البشائر» 4 نقاط، و«الهلال سبها» دون نقاط.

ويذكر أن الفريق المتحصل على الترتيب الاول من كل مجموعة سيصعد للدوري الليبي الممتاز مباشرة فيما ينافس كل فريق صاحب المركز الثاني مع المتحصل على المركز التاسع من مجموعتي الممتاز في مباريات فاصلة.