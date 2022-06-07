فرق الرقابة على الاغذية والادوية تشن اليوم حملة استقافية للمركبات العابرة و المحملة بالسلع الغذائية

طرابلس 7 يونيو 2022 م ( وال ) واصل مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والادوية اليوم الثلاثاء الحملات التفتيشية في النقاط الامنية ومنها النقطة الامنية بمنطقة السواني.

للقبض على المخالفات .

وشملت الحملة فرق الرقابة على الاغذية و الادوية الجفارة في حملة استقافية للمركبات العابرة و المحملة بالسلع الغذائية للتأكد من مدى التزام اصحابها بشروط النقل والتي تستهدف البوابة الامنية بمنطقة السواني باعتبارها نقطة مرور المركبات الخاصة بنقل السلع الغذائية لقربها من سوق الكريمية للمواد الغذائية

كما تواصلت الحملة الوطنية لحماية المستهلك بعدة مدن ومناطق منها منطقة عين زارة – اوباري – سوق الجمعة .