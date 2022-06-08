المنفي يناقش مع عميد بلدية البيضاء عدد من قضايا الشأن المحلي، والصعوبات التي تواجه خدمة البلدية .

طرابلس 07 يونيو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، عميد بلدية البيضاء، السيد عبد الله أمطول، وعضوا المجلس، السيدان علي العوامي، وسعد الحمري، وذلك لمناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي، والصعوبات التي تواجههم في خدمة البلدية، والوقوف على بعض الاحتياجات.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على دعم كافة البلديات وحلحلة المشاكل التي تواجههم، من خلال حث الجهات التنفيذية، على القيام بدورها تجاه البلديات، مشيداً بدورهم في خدمة المواطن، ودعمهم لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، والمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

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