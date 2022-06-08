فريق طبي زائر يجري يجري قرابة ( 700 ) كشف طبي وعملية جراحية بمستشفى ودان العام .

الجفرة 7 يونيو 2022م ( وال ) – اجرى فريق طبي من ا لاطباء الاخصائيين والفنيين زائر لمستشفى ودان العام قرابة 700 كشف طبي وعملية جراحية خلال ثلاثة ايام ..

وشملت الكشوفات امراض العظام 283 كشف والاذن والانف والحنجرة 128 والامراض الصدرية 91 حالة والجراحة العامة 102 .. فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي اجراها الفريق 17 عملية جراحية في الاذن والانف والحنجرة والحالات العامة مثل اللوزتين والزائدة الدودية وغيرها .

وأختتم الفريق الطبي زيارته باحتفالية تكريم نظمتها إدارة مستشفى ودان العام للأطباء الأخصائيين الزوار تقديرا لما بذلوه من جهود وتلبيتهم الدعوة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ببلدية الجفرة حضرها رئيس حكماء واعيان الجفرة والمجلس البلدي الجفرة ورئيس الفرع البلدي ودان ومدير مستشفى ودان العام ورئيس جامعة الجفرة وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بقطاع الصحة ..

وثمن الاطباء الأخصائيين الزوار جهود إدارة مستشفى ودان العام والعناصر الطبية والطبية المساعدة والادارية والتسييرية لتقديم افضل الخدمات الطبية .

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