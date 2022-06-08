رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان يؤكد ان اتفاقا تم عقب اجتماع سرت على توجبه كتاب بإسم اللجنة الى كافة الاجهزة الرقابية لاحالة تقارير مفصلة عن سير عملها .

سرت 07 يونيو 2022(وال)_ اكد عضو مجلس النواب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان ” زايد هدية عطية ” ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم 41 لسنة 2022 ناقش الاجراءات التي اتخذت حيال اجتماع رئاسة مجلس النواب بالاجهزة الرقابية ورئيس وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي .

وأشار هدية في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان اتفاقا تم على توجبه كتاب بإسم اللجنة الى كافة الاجهزة الرقابية لاحالة تقارير مفصلة عن سير عملها من خلال متابعتها للجهات التنفيذية سواء كانت حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الماضية او مصرف ليبيا المركزي ، بالاضافة الى توجية كتاب للموضية العليا للانتخابات لمعرفة الاجراءات التي تم اتخاذها حيال العديد من المعوقات والصعوبات التي واجهت عمل المفوضية والتي منعت اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها حسب ما اشار اليه رئيس المفوضية العليا للانتخابات في اخر جلسة عقدها مجلس النواب بمدينة طبرق .

واضاف ان الاجتماع تم خلاله ايضا مناقشة الترتيبات للقاء الذي سيعقد مع رؤوساء الاجهزة الرقاببة ومجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي لمناقشة العديد من المواضيع التي من ببنها الميزانية العامة للدولة وملاحظات تلك الاجهزة حيالها بالاضافة الى مناقشة كلمة رئيس مجلس النواب عقيله صالح خلال الاجتماع فيما يتعلق بمباشرة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت .

(وال_سرت)