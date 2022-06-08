أميركا وكوريا الجنوبية واليابان ينتقدون تجارب بيونغ يانغ

قال مسؤولون من أميركا وكوريا الجنوبية واليابان إن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، مؤخرًا، خطيرة وغير قانونية، ودعتها إلى الحوار وقبول عروض المساعدة المتعلقة بجائحة كورونا.

وأشار وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونغ، ووزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، ونائب وزير الخارجية الياباني تاكيور موري أثناء اجتماعهم العاصمة الكورية الجنوبية إلى خطورة التجارب التي تجريها كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة، والتي أطلقت فيها مجموعة من الصواريخ البالستية.

وأكدوا أن بيونغ يانغ تجهز حاليا لإجراء تجربة نووية ستكون الأولى من نوعها لها منذ عام 2017، وقالوا إن إجراء هذه التجربة سيؤدي إلى رد قوي.

يذكر أن الاجتماع الثلاثي يعد الأولى من نوعه منذ آخر اجتماع عقدته هذه الدول في نوفمبر 2021.

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