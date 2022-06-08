مقتل 17 شخصا جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران.

طهران 8 يونيو 2022 (وال) – لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الأربعاء جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد و يزد .

وقال المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية “مجتبى خالدي” للتلفزيون الرسمي إن “10 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث”، بحسب فرانس برس.

وأضاف أن “12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى”.

وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية “مير حسن موسوي” إن “القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر” كانت موجودة على مقربة من سكته.

وأكد مسؤولون في مجال الانقاذ أن خمس من العربات الـ11 التي يتألف منها القطار انحرفت عن السكة جراء الحادث .

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