كندا وأميركا تشددان الرقابة على الصادرات المتجهة إلى روسيا

أكدت أمريكا وكندا توصّلهما إلى اتفاق حول زيادة الرقابة على الصادرات المتجهة نحو روسيا وذلك في إطار سعيهما لمنعها من تعزيز قدرتها العسكرية.

وأشارت وكالة حرس الحدود الكندية، في بيان رسمي، إلى أنها ستعزز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأميركية من خلال الالتزام المشترك باستخدام صلاحياتها من أجل الكشف عن انتهاكات نظام الرقابة على الصادرات، والتصدي لمحاولات تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا.

وأكدت أن البلدين سيَتبادلان المعلومات وسيَقومان بإيقاف ومصادرة الشحنات المخالفة للقيود والمتجهة نحو روسيا.

يذكر أن البلدين أكدا رغبتهما في تكثيف الجهود لمنع وصول المنتجات والتكنولوجيا المتطور إلى روسيا.

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