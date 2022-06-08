ليبيا نيوز

وليامز تناقش آخرتطورات الوضع في ليبيا مع ممثلين من امريكا واوربا ومصر و تركيا .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تونس 8 يونيو  2002 م ( وال ) – ناقشت  “ستيفاني وليامز ” ممثلة الأمين العام  للامم المتحدة في ليبيا مع  ممثلين  عن حكومات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا و ايطاليا والمانيا ومصر وتركيا خلال اجتماع عقد الثلاثاء في تونس ، آخر تطورات الوضع في ليبيا .

 جاء ذلك حسب تغريدة نشرتها  ” وليامز ” اليوم الاربعاء عبر حسابه على «تويتر».

 وفي نفس الموضوع  غرد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية توبياس تونكيل،  عبر حسابه على ” تويتر” عن اللقاء قائلا  ”   إن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز” .

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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