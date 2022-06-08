وليامز تناقش آخرتطورات الوضع في ليبيا مع ممثلين من امريكا واوربا ومصر و تركيا .

تونس 8 يونيو 2002 م ( وال ) – ناقشت “ستيفاني وليامز ” ممثلة الأمين العام للامم المتحدة في ليبيا مع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا و ايطاليا والمانيا ومصر وتركيا خلال اجتماع عقد الثلاثاء في تونس ، آخر تطورات الوضع في ليبيا .

جاء ذلك حسب تغريدة نشرتها ” وليامز ” اليوم الاربعاء عبر حسابه على «تويتر».

وفي نفس الموضوع غرد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية توبياس تونكيل، عبر حسابه على ” تويتر” عن اللقاء قائلا ” إن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز” .

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