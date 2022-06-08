بايدن سيتحدث إلى زعيم المعارضة الفنزويلية خلال قمة الأميركيتين

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي بريان نيكولز عن اجتماع هاتفي سيجمع الرئيس الأميركي جو بايدن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جواديو، على هامش قمة الأميركيتين التي ستعقد هذا الأسبوع.

وأشار نيكولز، في مقابلة أجراها مع صحيفة “ميلينيو “المكسيكية، إلى أن زعيم المعارضة الفنزويلية والذي تعترف به أميركا كرئيس مؤقت للبلاد لن يحضر شخصيًا إلى القمة، وسيكون حضوره عبر الهاتف فقط.

يذكر أن أميركا فرضت، خلال الفترة الماضية، مجموعة من العقوبات على فنزويلا؛ من أجل الضغط على النظام الحاكم فيها.

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