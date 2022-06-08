الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعلن البدء رسميا في ممارسة مهامها من مقرها بمدينة سرت.

سرت 08 يونيو 2022م (وال) – أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أمس الثلاثاء البدء رسميا في ممارسة مهامها من مقرها بمدينة سرت .

وقال رئيس الحكومة ” فتحي باشاغا ” – خلال الاجتماع التشاوري لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية وبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث الأسبوع القادم في مدينة سرت – لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت.”

وأضاف قائلا سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية.”

( وال – سرت )